Семшов: «Сейчас Россия сильнее Англии»

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился своими впечатлениями от последних матчей национальной команды.

«Все говорят о нагрузках. Думаю, что состав, который был в этих играх, более-менее, оптимальный. Одна-две позиции, которые могут вызывать сомнения у тренера. Наверное, он уже определился с ними после последнего матча. Плюс травма Денисова повлияла на этот состав.

Теперь вперед, в бой. Все основные матчи будут уже на групповой стадии. Надеюсь, наша команда будет готова. Я лично видел одного из наших соперников – Англию. Могу сказать, что по товарищеской игре наша сборная сильнее. Что будет в итоге во Франции, покажут уже матчи», – заявил Семшов.