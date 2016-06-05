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Семшов: «Сейчас Россия сильнее Англии»

5 июня 2016, 23:51
40

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился своими впечатлениями от последних матчей национальной команды.

«Все говорят о нагрузках. Думаю, что состав, который был в этих играх, более-менее, оптимальный. Одна-две позиции, которые могут вызывать сомнения у тренера. Наверное, он уже определился с ними после последнего матча. Плюс травма Денисова повлияла на этот состав.

Теперь вперед, в бой. Все основные матчи будут уже на групповой стадии. Надеюсь, наша команда будет готова. Я лично видел одного из наших соперников – Англию. Могу сказать, что по товарищеской игре наша сборная сильнее. Что будет в итоге во Франции, покажут уже матчи», – заявил Семшов.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Англия Семшов Игорь
Комментарии (40)
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Павел Амурский
1465160104
Зачем смешить народ, господин Семшов?
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JokUr
1465160691
мисье знает толк в дури
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VIPded
1465160816
Заявление, однако, сверхнаглючее...)))
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ivanthebest
1465161177
Конечно сильнее.... Где-то в накуренной Вселенной...
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LOKOfanatik19
1465161267
Надеюсь так оно и есть... хотя, какой на**р сильней, он что там пьяный или что??? Как бесят эти люди, которые не видят очевидного..
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VVM1964
1465161561
СЕЙЧАС ... Я ОБАССУСЬ ОТ СМЕХА .
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Friedrich Zimmerman
1465162046
Аха... аха.... ахахахаха..... ахахахахахаххахахахахаххахахах
ахахахахахахахахахахаааааааааа
ааа . что ты курил ?
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Nesterenko
1465162636
Англия выигрывает товарки (причём у не слабых соперников), Россия не выиграла ни одну товарку (победа в этом году зафиксирована только в Что? Где? Когда?). И как можно было сделать вывод, что Россия сильнее?????
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slavа0508
1465163182
Да наши вообще модные все в татушках на супер карах,куда там Англичанам
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BarcelonianDestroyer
1465190494
Нууу да проигрыш Чехии ничья с Сербией,мы сильнее Англии
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