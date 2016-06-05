Денисов улетел со сборной в Париж

Сборная России после матча с Сербией (1:1), который состоялся в Монако, отправилась в Париж. Там команда разместится на своей базе на время Евро-2016.

Вместе с партнерами по сборной во французскую столицу полетел полузащитник Игорь Денисов, который сегодня получил повреждение задней поверхности бедра.

В заявке команды на Евро-2016 его должен заменить хавбек «Зенита» Артур Юсупов. Изменение должно быть произведено завтра, после того, как состоится официальное медицинское обследования Денисова.