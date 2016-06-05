Слуцкий: «Скорее всего, сборной России потребуется замена Денисова»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после товарищеского матча с командой Сербии (1:1) рассказал о состоянии полузащитника Игоря Денисова, получившего во время встречи травму.

«Пока не делали обследования. Но, судя по всему, по УЗИ, ничего хорошего. Повреждение, видимо, достаточно серьезное. Не могу сказать, кто именно может его заменить. Скорее всего, потребуется замена… Соответственно, и в стартовом составе. Пока мы связываемся с другим игроком, той же позиции…

Критична ли потеря Денисова? Даже не знаю, что отвечать… Ну если человек играл все матчи в основе сборной? Если оба опорника вылетают… Разумеется, это большая проблема», – сказал Слуцкий.