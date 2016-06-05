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    Слуцкий: «Из игры со сборной Чехии почерпнули больше ответов по составу, нежели вопросов»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подчеркнул, что товарищеский поединок с Чехией (1:2) дал тренерскому штабу больше ответов относительно состава национальной команды. Напомним, сегодня россияне проведут второй матч накануне Евро-2016 со сборной Сербии. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Матч с Чехией дал нам больше ответов по составу сборной, нежели задал вопросов. Но опять же надо смотреть, что будет дальше – то есть были ли это ответы и сошлись ли они с ответами в задачнике.

    В каждой игре преследуются разные задачи. Эта игра была для того, чтобы посмотреть, как наши ребята переварили нагрузку. Могут ли они в этом состоянии все равно давать определенный уровень объема и интенсивности? Мы получили ответ – да», – отметил Слуцкий в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.06.2016 12:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 5 июня 2016, 15:54

      ну да!!! дырявый ладыга самый раз!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 5 июня 2016, 14:23

      Акинфеева ставить нельзя. Напихают за 3 игры штук 15, и всё.
      А он же лучший.

      -1
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