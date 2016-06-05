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Иванов: «Мог оказаться в «Локомотиве»

5 июня 2016, 10:17
5

Полузащитник «Терека» Олег Иванов рассказал о том, как в свое время едва не стал игроком «Локомотива».

– В свое время вы остались в «Крыльях», где все рассыпалось.

– В тот момент не было возможностей для перехода в другой клуб. И пара травм серьезных у меня случились. По ходу сезона тренер ушел в ЦСКА, в следующем сезоне начали биться за выживание, были финансовые проблемы.

А потом действительно было одно предложение, но по какой-то причине просто не получилось перейти в московский клуб. Тогда я оказался в «Ростове».

– А в каком московском клубе могли оказаться?

– В «Локомотиве». У меня был очень хороший контракт по тем временам с «Крыльями», но я уходил оттуда через палату по разрешению споров.

Пообщался с президентом «Локомотива» Сергеем Липатовым. Клуб тогда играл в еврокубках, хотелось попробовать себя на новом уровне. Мне сказали подавать документы в палату по разрешению споров. Но переход в итоге так и не состоялся.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Иванов Олег
Комментарии (5)
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sTiiiik
1465113990
в Спартак бы Иванова
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westerose
1465116047
А я мог бы быть космонавтом)
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mdu86
1465125129
Может ещё и окажется
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zra78
1465181107
Летом в Локо
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