Клинсманн: «Я обожаю Кейна»

Главный тренер сборной США Юрген Клинсманн дал оценку игре нападающего Гарри Кейна. По словам специалиста, в свое время поигравшего в составе «Тоттенхэма», форвард сумеет составить конкуренцию лучшим атакующим игрокам мира.

«Я обожаю Гарри Кейна. Наблюдал за тем, как он прогрессирует. Выступление на чемпионате Европы-2016 – это настоящий вызов для него. На Евро будут другие классные форварды – Ибрагимович, Криштиану Роналду, и прочие. Сможет ли он конкурировать с ними? Да», – заявил он.