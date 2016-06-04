Фанаты «Атлетико» написали открытое письмо клубу с просьбой сохранить Симеоне

Фанаты «Атлетико» в открытом обращении к клубу и главному тренеру Диего Симеоне выразили надежду на то, что наставник останется в команде.

«У нас было достаточно времени на размышления. Очевидно, что Симеоне – это лучшее, что происходило с «Атлетико» в последние годы, а может, и за всю историю клуба. До его прихода у нас был Кубок УЕФА, но что с того, если мы в каждом матче ждали проблем – таких, как, например, поражение от «Альбасете» в 2011 году.

Мы знали, что Симеоне не подведет – так и произошло. Спасибо, Симеоне. Спасибо, команда. Мы будем верить», – сказано в письме болельщиков.