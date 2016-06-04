Жена Варди попросила фанатов «Лестера» воздержаться от оскорблений из-за ухода мужа в «Арсенал»

Жена нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребека ответила фанатам клуба, которые принялись оскорблять футболиста из-за его возможного трансфера в «Арсенал».

«Послушайте, болельщики «Лестера», не пишите мне ваши оскорбительные сообщения! Я не имею никакого отношения к развитию карьеры моего мужа! Это несправедливо», – написала Ребека Варди на своей странице в Twitter.

Напомним, информацию о переходе игрока в «Арсенал» уже подтвердил главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери, а сам трансфер может быть оформлен в ближайшие два дня.