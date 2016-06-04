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  • Жена Варди попросила фанатов «Лестера» воздержаться от оскорблений из-за ухода мужа в «Арсенал»

Жена Варди попросила фанатов «Лестера» воздержаться от оскорблений из-за ухода мужа в «Арсенал»

4 июня 2016, 16:38
10

Жена нападающего «Лестера» Джейми Варди Ребека ответила фанатам клуба, которые принялись оскорблять футболиста из-за его возможного трансфера в «Арсенал».

«Послушайте, болельщики «Лестера», не пишите мне ваши оскорбительные сообщения! Я не имею никакого отношения к развитию карьеры моего мужа! Это несправедливо», – написала Ребека Варди на своей странице в Twitter.

Напомним, информацию о переходе игрока в «Арсенал» уже подтвердил главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери, а сам трансфер может быть оформлен в ближайшие два дня.

Источник: Squawka Football
Англия. Премьер-лига Лестер Арсенал Варди Джейми
Комментарии (10)
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андрей андреев
1465047659
Муж и жена-одна сатана
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Garrincha58
1465054628
дурак он как неожиданно вылез так же неожиданно залезет обратно в клоаку
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koli4ka
1465055772
Рибэка твой Джейми в даном случае не прав...сказка в жизни бывает только РАЗ...
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ewgen1986
1465056159
нет надо было еще сезон поиграть в лестере а потом уж....
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Диктор
1465056525
Наверно Ребека хочет в Лондоне пожить.
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ghostfacekillah
1465068059
жалко лестер, будет та же история и как с монпелье
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sciline10
1465070583
Неправы те, кто считает его предателем, неправым итд. Ему 29, года два он может спокойно поиграть на высоком уровне за сильный клуб, да и денег куда больше заплатят, а Лестер? Где будет Лестер в следующем сезоне? и второй вопрос, а вы бы отказались? Не думаю)
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bobmeister
1465102575
Че за неблагодарные твари... Варди привел команду к титулу, че им еще надо???? Мужик идет дальше. Не факт что в след. сезоне Лестер сохранит форму.
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Pourport
1465124939
Стремление быть выше,это цель для любого спортсмена. Это уровень,это финансовое повышения,повышения в жизни...даже и в таком возрасте! Джейми - молодец,а пивные алкаши Лестера пускай не страдают манией величия.
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