Официально: Бартра – игрок «Боруссии»

Защитник «Барселоны» Марк Бартра подписал контракт с дортмундской «Боруссией». Соглашение рассчитано на пять лет. Каталонский клуб получит за своего игрока 8 миллионов евро.

Отметим, Бартра является воспитанником «Барселоны». Защитник находится в клубе с 12 лет. За основную команду дебютировал в 2010 году и провел в ее составе 103 матча.

В этом сезоне Бартра выходил в 12 матчах команды в Примере. По сообщению испанских СМИ, именно нехватка игровой практики повлияла на решение футболиста об уходе из «Барселоны».