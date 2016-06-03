«Зенит» готов рассмотреть предложения о продаже Халка

Президент «Зенита» Александр Дюков дал понять, что сине-бело-голубые расстанутся с нападающим Халком в том случае, если бразилец решит уйти из петербургского клуба.

«В настоящий момент Халк наш игрок, и мы заинтересованы, чтобы он остался в нашей команде. Предложений в настоящий момент из китайских и других клубов мы не получали. У него есть действующий контракт, он важен для нас.

Если такие предложения поступят и Халк попросит нас его продать, то мы рассмотрим это предложение. Повторюсь, в любом случае мы постараемся сохранить этого игрока. Пока что все это гипотетически», – сказал Дюков.