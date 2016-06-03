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    Нойштедтер: «Ролик про Украину? Да, это моя ошибка»

    Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал видеоролик со своим участием, в котором он говорил об Украине.

    – Для вас стал неожиданностью резонанс, который вызвало старое видео, где вы говорите теплые слова про Украину?

    – Это видео сделано в тот период, когда я был неопытным, молодым. Да, это моя ошибка. Еще не знал, как надо правильно поступать. Ситуация сложилась сумбурная. Ко мне приехали какие-то люди, журналисты. Предложили сесть и записать этот ролик.

    Наверное, меня немного подставили. Те люди сказали, что именно нужно говорить, потому что хотели, скажем так, пропихнуть меня в ту сборную. Они и тренера сборной Украины,Блохина, специально спрашивали обо мне. Но суть в том, что предложений из сборной Украины мне не поступало. Мне не звонили ни из штаба украинской сборной, ни кто-либо из Украины. Единственное, что происходило, – обо мне писали в газетах.

    Сейчас понимаю, что это была моя ошибка. Но она случилась четыре или пять лет назад. Конечно, нехорошо, что получился такой резонанс. Но так бывает…

    – Получается, это видео фактически вырвано из исторического контекста, ведь записывалось в совершенно другие времена.

    – Да. К чему все эти споры о национальности?! Мне незнакомые люди писали: «Как ты можешь теперь играть за Россию, ты же украинец!». Или кто-то пишет: «Ты предатель, ты немец». А я думаю: вот что я должен ответить? Да, у меня папа родился в Днепропетровске, мама русская. Я тоже на Украине родился, а через три месяца переехал в Киргизию, там провел все детство. Что я теперь, киргиз, что ли?!

    Поймите, у меня было одно предложение – только от сборной России. Я на него с радостью согласился.

    Я не связываюсь с теми, кто мне такие вещи пишет. Не отвечаю им. Просто не пойму: почему люди так пишут? Политика – это не мое. Я хочу играть в футбол!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 10:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +57

      Ailend 3 июня 2016, 14:28

      вот дибилы, кто пишут. У человека двойное гражданство. Родители разной национальности. Есть право выбора за кого играть. Что тут дом, что там. Одинаково.. Берут парня в свою еб*нут политику втягивают...

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 3 июня 2016, 11:03

      Да Роман,сейчас другие времена,чуть что сразу найдут детские ошибки и раздуют по полной.Сегодня ты друг,а завтра уже враг целого народа.

      8
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      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Legioner-05 3 июня 2016, 11:18

      А послезавтра ты уже убийца Кеннеди.

      5
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