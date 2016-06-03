Нойштедтер: «Надо мной пока не подшучивают»

Защитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что у него отличное взаимопонимание с партнерами по национальной команде.



«Не ставят ли меня в тупик шутки товарищей по новой команде? Нет, вот их я как раз отлично понимаю – они гораздо проще и прямее всех ваших пословиц. И, в общем-то, похожи во всех футбольных командах мира. Надо мной пока не подшучивают. Конечно, я только осваиваюсь, и мне время нужно. Но с каждым днем я общаюсь с пацанами все больше и больше и все лучше их понимаю», — сказал он.