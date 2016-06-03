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    Нойштедтер: «Надо мной пока не подшучивают»

    Защитник сборной России Роман Нойштедтер заявил, что у него отличное взаимопонимание с партнерами по национальной команде.

    «Не ставят ли меня в тупик шутки товарищей по новой команде? Нет, вот их я как раз отлично понимаю – они гораздо проще и прямее всех ваших пословиц. И, в общем-то, похожи во всех футбольных командах мира. Надо мной пока не подшучивают. Конечно, я только осваиваюсь, и мне время нужно. Но с каждым днем я общаюсь с пацанами все больше и больше и все лучше их понимаю», — сказал он.

    Источник: Спортфакт

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    03.06.2016 09:26
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 3 июня 2016, 14:56

      Насчет "пацанов" я бы раньше времени не обольщался - неизвестно с какого это перевели (kinder, jungs, boys, guys, хлопці, жигиттер, балдар...))

      0
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      Рейтинг: +358

      Финт 3 июня 2016, 12:33

      Переходи в Зенит и жди матча с комментариями Геннадия Орлова,тогда и поговорим)

      -1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 3 июня 2016, 11:24

      Слово "пацаны" говорит само за себя)

      0
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 3 июня 2016, 11:08

      "Пацанами"??Там одни пенсионеры)

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 июня 2016, 10:39

      Дай Бог приживешься.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 3 июня 2016, 10:37

      Удачи.

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      Рейтинг: +825

      Etiainen 3 июня 2016, 09:55

      "пацаны" - ну, обрусел)) адаптация прошла успешно)))

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