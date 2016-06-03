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    Благо близок к переходу в «Торино»

    Полузащитник «Рубина» Благо может в ближайшее время стать игроком «Торино».

    Сообщается, что переговоры между футболистом и итальянским клубом находятся в завершающей стадии.

    Согласно информации болгарского издания Blitz, Благо в понедельник летал в Италию для переговоров, а его контракт с «Торино» будет рассчитан на два года. Футболистом интересовались и другие клубы Италии, а также команды из Китая и России.

    В завершившемся сезоне Благо сыграл за «Рубин» 24 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с казанским клубом истекает 1 сентября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2016 01:40
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      Veteran83 3 июня 2016, 10:22

      Отличное развитие карьеры для, казалось бы, уже "возрастного" футболиста, игравшего,как не показалось , за абсолютных середняков.
      Умница!

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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 июня 2016, 08:37

      благо принесет в турин

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