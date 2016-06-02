Спортивный директор «Барселоны»: «Алвес решил уйти и сообщил нам об этом»

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес подтвердил, что защитник Даниэль Алвес покинет клуб. Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в «Ювентусе».

«Дани решил уйти. Это его личное решение, и мы его уважаем. Больше говорить не о чем. Он уже сообщил нам о своем намерении.

В прошлом году контракт Дани истек, но клуб был в тяжелом положении из-за санкций со стороны ФИФА. Дани был важен для клуба, и мы решили предложить ему продление контракта. Дани попросил один год с возможностью уйти свободным агентом», – сказал Фернандес.