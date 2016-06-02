У Кисляка есть варианты трудоустройства в России и Турции

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Сергей Кисляк имеет на руках ряд предложений от российских и турецких команд. Как стало известно «Бомбардиру», футболист надеется определится со своим будущим в ближайшее время.

Напомним, сегодня стало известно Сергей Кисляк покинул казанскую команду. Он выступал за «Рубин» с 2011 года. В составе казанского клуба он является обладателем Кубка России 2012 г. В прошедшем сезоне полузащитник провел 17 матчей, в которых отметился одним голом. Его трансферная стоимость оценивается в 1,3 миллиона евро.