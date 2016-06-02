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    У Ташуева нет предложения от «Анжи»

    Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев заявил, что к нему не обращались из махачкалинского клуба.

    «Из «Анжи» пока никто не обращался. Готов ли я возглавить макачкалинцев? Глупо рассуждать на эту тему. Как поступит какое-нибудь предложение, тогда буду думать», – рассказал Ташуев.

    В данный момент у «Анжи» свободен пост главного тренера после ухода Руслана Агаларова. Ташуев в сезоне-2014/15 вывел «Анжи» в Премьер-лигу, но клуб не стал продлевать с ним контракт.

    Источник: Чемпионат.ком

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    02.06.2016 14:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 2 июня 2016, 19:33

      С ташуевым поступили очень некрасиво пускай тренерует анжи

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