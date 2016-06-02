У Ташуева нет предложения от «Анжи»

Бывший главный тренер «Анжи» Сергей Ташуев заявил, что к нему не обращались из махачкалинского клуба.

«Из «Анжи» пока никто не обращался. Готов ли я возглавить макачкалинцев? Глупо рассуждать на эту тему. Как поступит какое-нибудь предложение, тогда буду думать», – рассказал Ташуев.

В данный момент у «Анжи» свободен пост главного тренера после ухода Руслана Агаларова. Ташуев в сезоне-2014/15 вывел «Анжи» в Премьер-лигу, но клуб не стал продлевать с ним контракт.