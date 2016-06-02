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    Павлов: «Дзагоева в сборной России никто не сможет заменить»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал отсутствие Александра Кержакова, Алана Дзагоева и Юрия Жиркова на Евро-2016.

    – Чье присутствие вас удивило в заявке команды на Евро? Например, Кержаков мог бы помочь?

    – Извините, но это решение главного тренера.

    – Потеря Дзагоева серьезна?

    – Очень. Алан хороший футболист, лидер. Готов сыграть на разных позициях.

    – Кто сможет заменить его?

    – Никто.

    – Насколько серьезна потеря Жиркова из-за травмы?

    – Юра играет не так ярко, как раньше. Но действует добротно. Думаю, во Франции он не был бы лишним. Но тут вопрос опять к Слуцкому.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2016 08:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +148

      lex_ex 3 июня 2016, 02:39

      Это потеря для сборной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 2 июня 2016, 17:58

      это в цска некем заменить...просто надо напомнить слуцкому..что кроме цска.. полно других клубов

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 2 июня 2016, 12:03

      Это мы вчера заметили....

      2
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