Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ходжсон: «Мы способны сыграть против России двумя почти разными составами»

    Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон заявил, что не собирается заранее оглашать стартовый состав на первый матч чемпионата Европы против России.

    «Мне больше не нужно никого пробовать, но я не могу сказать, что те, кто сыграет в товарищеском матче в основе, выйдут на поле с первых минут и в игре с Россией.

    Я не хочу говорить об этом за десять дней до игры. Против Португалии выйдет сильная команда, капитаном будет Руни, и он будет играть.

    Я знаю игроков, знаю их возможности. Мы способны сыграть с Россией двумя почти разными стартовыми составами», – сказал Ходжсон.

    Источник: Itv

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2016 20:03
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 2 июня 2016, 10:34

      Будем посмотреть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      ZyryanovAV 2 июня 2016, 02:25

      И оба состава обыграют наш самый лучший.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11