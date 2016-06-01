Пьянич – главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ромы» Миралем Пьянич стал приоритетной трансферной целью «Манчестер Юнайтед» на летний период дозаявок. Как сообщает источник, новый главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью очень хочет видеть боснийца на «Олд Траффорд».

Повышенный интерес к 26-летнему хавбеку также проявляют «Челси», «Ювентус», «Барселона» и «ПСЖ». Так или иначе, по заявлениям представителей «Ромы», римский клуб не намерен расставаться с игроком.

В минувшем сезоне Пьянич в 41 матче за «Рому» забил 12 мячей и отдал 13 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 35 миллионов евро.