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    Газзаев: «Держать на лавке Смолова – непозволительная роскошь»

    Известный российский специалист Валерий Газзаев оценил перспективы сборной России на предстоящем Евро-2016, который стартует 10 июня во Франции.

    – Как выступит сборная на Euro-2016?

    – У нас хорошая, достаточно стабильная, опытная команда. Сильная атака. Кокорин пришел в себя. Дзюба в хорошем состоянии. А Смолов, на мой взгляд, – лучший игрок чемпионата. Мы можем выходить с тремя нападающими! Жаль, что из молодых есть только Головин… Считаю, стратегическую задачу выйти из группы вполне реально выполнить!

    – Смолов в отборочной кампании был запасным. Ворвется ли в основу?

    – У сборной есть главный тренер, который выстраивает стратегию турнирной борьбы и выбирает состав на каждый матч. Все зависит от его видения, и он имеет полное право принимать решения. Если вы спрашиваете мое мнение, то Смолов обязан выходить в стартовом составе. Более того, должен играть в сборной ключевую роль. На мой взгляд, если у тренера есть сильный игрок, он обязан найти ему на поле такое место, где футболист будет приносить команде пользу и уютно себя чувствовать. Держать на лавке хорошего спортсмена – непозволительная роскошь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2016 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2016, 09:58

      Согласен с В.Г. Газзаевым.

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