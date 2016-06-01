Футболисты сборной России выбрали игровые номера

Российский футбольный союз подал в УЕФА заявку национальной команды России для участия в Евро-2016, который пройдет во Франции. Стоит отметить, что новичок команды Роман Нойштедтер выбрал 5-й номер.

Вратари: 1. Игорь Акинфеев; 12. Юрий Лодыгин; 16. Маринато Гилерме.

Защитники: 2. Роман Шишкин; 3. Игорь Смольников; 4. Сергей Игнашевич; 5. Роман Нойштедтер; 6. Алексей Березуцкий; 14. Василий Березуцкий; 21. Георгий Щенников; 23. Дмитрий Комбаров.

Полузащитники: 7. Игорь Денисов; 8. Денис Глушаков; 11. Павел Мамаев; 13. Александр Головин; 15. Роман Широков; 17. Олег Шатов; 18. Олег Иванов; 19. Александр Самедов; 20. Дмитрий Торбинский.

Нападающие: 9. Александр Кокорин; 10. Федор Смолов; 22. Артем Дзюба.