Товарищеские матчи. Австрия минимально обыграла Мальту, Ирландия уступила Белоруссии

Участники Евро-2016 продолжают подготовку к турниру, стартующему 10 июня во Франции.

Сборная Австрии с минимальным счетом 2:1 обыграла Мальту. Арнаутович и Шопф в первом тайме отличились в составе австрийцев, но в конце встречи Алаба помог мальтийцам, забив гол в свои ворота.

Ирландцы неожиданно уступили белорусам со счетом 1:2. На голы Гордейчука и Володько точным выстрелом ответил Уорд.

Товарищеские матчи

Австрия – Мальта – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Арнаутович, 4; 2:0 – Шопф, 18; 2:1 – Алаба (в свои ворота).

Ирландия – Белоруссия – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Гордейчук, 20; 0:2 – Володько, 63; 1:2 – Уорд, 72.