Нойштедтер: «Нужно проставиться за паспорт, литров будет много»

Полузащитник сборной России Роман Нойштедтер поделился впечатлениями от принятия российского гражданства. Напомним, футболист получил паспорт РФ 30 мая в консульстве в Бонне, после чего его авиарейс в Швейцарию, где находится команда, был отложен.

«Я сегодня утром поехал в Бонн, там меня уже ждали люди в консульстве, где консул мне передал паспорт. Я счастлив, что смог наконец-то его получить практически в последнюю минуту. Все пожелали мне много удачи на Евро.

Погода в Германии была нехорошей, несколько рейсов вообще отменили, но я рад, что удалось нормально долететь.

Конечно, знаю, что нужно теперь проставиться, сейчас посмотрим. Две последние цифры не покажу, но, думаю, литров будет много»", – сказал Нойштедтер.