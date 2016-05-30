«Кайрат» хочет приобрести Денисова

Казахтанский «Кайрат» сделал «Динамо» предложение о покупке полузащитника Игоря Денисова.

Источник отмечает, что судьба этого трансфера пока не ясна. Действующий контракт Денисова с «Динамо» рассчитан до лета 2017 года, а зарплата игрока в московском клубе составляет четыре миллиона евро в год.

За «Кайрат» выступают Анатолий Тимощук и Андрей Аршавин, с которыми Денисов играл за «Зенит». При этом украинец может вернуться в петербургский клуб, где войдет в тренерский штаб Мирчи Луческу.

Напомним, по итогам завершившегося сезона «Динамо» покинуло РФПЛ.