Асеведо, Рязанцев, Мартынович и еще ряд футболистов покинут «Урал» в межсезонье

«Урал» на своем официальном сайте опубликовал информацию, согласно которой команду в ближайшее время покинут восемь футболистов по причине истечения контракта или арендного соглашения.

Сообщается, что екатеринбургский клуб покинут голкипер Юрий Жевнов, защитник Александр Мартынович, полузащитники Герсон Асеведо, Константин Ярошенко, Иван Чудин, Никита Бурмистров и Александр Рязанцев, нападающий Денис Дорожкин.

«Руководство клуба выражает большую благодарность уходящим игрокам за вклад в развитие клуба и самоотверженную игру в составе «Урала»! Каждый из футболистов, наверняка, останется в памяти болельщиков нашей команды, запомнившись яркими эпизодами своей игры. Желаем всем игрокам успехов в продолжении футбольной карьеры, еще больше ярких матчей и отсутствия травм!», – говорится в сообщении.