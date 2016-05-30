Балахнин: «Увидели слабые места сборной Словакии в матче с Германией»

Тренер сборной России Сергей Балахнин поделился своим мнением об игре сборной Словакии, которая является соперником национальной команды на групповом этапе Евро-2016, в матче против Германии (3:1).

«Что-то серьезное об игре словаков можно говорить только по первому тайму. Из-за условий второй тайм был по качеству игры не очень интересен. Был не футбол, больше борьбы. В первом тайме поближе познакомились с их игрой, Леонид Викторович посмотрел, что это за команда и как она играет. Главное было прочувствовать, понять ее. Определенные выводы мы сделали. Сам результат был не столько важен, сколько поиск слабых мест словаков. Естественно, слабые места у словаков мы увидели, они есть у каждой команды.

В первом тайме к 30-й минуте счет был не по игре, к перерыву немцы могли вести 3:0. У них были моменты, но они их не забили. У словаков есть такие мастера, как Гамшик, который в одиночку может сделать результат. Плюс хорошие командные действия, потому что словаки – организованная команда, у них состав защитников не меняется уже несколько лет. Это основные черты словацкой сборной.

Почему не играет Стох – большой вопрос для нас. Мы думали, что он будет. Приблизительно мы этого от словаков и ожидали. У них играли те люди, которые выходят обычно и делают игру. Там могут меняться какие-то вещи, но это не будет влиять на рисунок всей команды. То есть если выйдет тот же Стох, то игра словаков особо не изменится», – отметил Балахнин.