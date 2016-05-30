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Алвес на этой неделе подпишет контракт с «Ювентусом»

30 мая 2016, 13:51
25

Защитник «Барселоны» Дани Алвес продолжит карьеру в «Ювентусе». Как сообщает источник, в течение этой недели бразилец должен будет подписать с итальянским клубом контракт на два года.

Договоренность о сделке уже присутствует. По соглашению 33-летний оборонец будет зарабатывать в Турине 4 миллиона евро в год. Также в контракт будет включена опция автоматического продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Алвес в 48 матчах за «Барселону» отметился одним забитым мячом и восемью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Италия. Серия А Трансферы Барселона Ювентус Алвес Дани
Комментарии (25)
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Veteran83
1464608846
Вот смысл Дани переходить в Юве на зп в 4 млн евро, если в Барсе он получает больше, при чем намного? При чем, контракт действует еще год и еще на год может быть продлен.
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Samov@r
1464609586
Юве поздравляю с хорошим приобритением
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Димон Алма-Ата
1464609885
Не понятно зачем продавать своего ключевого защитника, где они возьмут полноценную защиту, не понятно.
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kex7
1464610333
Зря
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Пчела 672
1464611088
Мда, только Браса может позволить себе разбрасываться такими игроками))
Ответить
Костя из Барселоны
1464611254
пездец
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kanonir24
1464611782
Пожалуйста Бельерина только не трогайте
Ответить
Sam_51
1464613597
Ну и зачем "сеньоре", этот "дедушка"?
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макс438
1464617937
Эвра хороший пример для Алвеса
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алекс88
1464618936
А толку то
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