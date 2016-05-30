Алвес на этой неделе подпишет контракт с «Ювентусом»

Защитник «Барселоны» Дани Алвес продолжит карьеру в «Ювентусе». Как сообщает источник, в течение этой недели бразилец должен будет подписать с итальянским клубом контракт на два года.

Договоренность о сделке уже присутствует. По соглашению 33-летний оборонец будет зарабатывать в Турине 4 миллиона евро в год. Также в контракт будет включена опция автоматического продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Алвес в 48 матчах за «Барселону» отметился одним забитым мячом и восемью голевыми передачами. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.