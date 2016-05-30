Булыкин: «Люди, руководящие «Динамо», не до конца разобрались в футболе»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал вылет команды ФНЛ настоящим позором для истории клуба.

– Это ужасно, вылет в ФНЛ наложил негативный отпечаток на «Динамо». Было больно и очень обидно, потому что я хотел помочь клубу, предлагал выход из сложившейся ситуации, но никто не послушал меня. Увы, люди, руководящие клубом, не до конца разобрались в футболе, из-за чего «Динамо» оказалось в плачевной ситуации, о которой предупреждали.

– Вы будете работать в структуре «Динамо» в следующем сезоне, или вас по-прежнему не хотят видеть в клубе?

– Никакой информации по этому поводу у меня нет. Я слишком много знаю про футбол, слишком яростно борюсь с серыми схемами в российском футболе. Видимо, многим это не нравится. Я хочу привнести европейскую модель футбольного клуба в Россию.

– Какой выход вы предлагали руководству «Динамо»?

– Это был план, состоящий из нескольких пунктов, по выведению команды и клуба из кризиса. Все это было реально воплотить в жизнь даже за 4-5 туров до конца чемпионата. К сожалению, в клубе все надеялись на авось. Но авось не случился. Теперь «Динамо» нужно работать с удвоенной силой, чтобы выбраться из первой лиги. Для этого в клубе обязательно должны быть 2-3 специалиста высокого уровня.

Эти люди должны болеть за «Динамо» душой и сердцем, а не прийти только ради денег. Нужны грамотные специалисты и в менеджмент клуба, и в тренерский штаб, подобранные под идею, под дух «Динамо».

В клубе должны быть две отдельные структуры – финансово-экономическая, в которой работают специально обученные люди, и спортивная. За нее отвечают 2-3 человека, которые совершают все трансферы, обсуждают стратегию на 5 лет. Исключая коррупционную составляющую, все решения надо принимать коллегиально. А не генеральному директору в одиночку, который в футболе не разбирается особо и не знает, кого и как покупать. В «Динамо» был бардак в менеджменте и до сих пор остался.