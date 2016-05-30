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  • Булыкин: «Люди, руководящие «Динамо», не до конца разобрались в футболе»

Булыкин: «Люди, руководящие «Динамо», не до конца разобрались в футболе»

30 мая 2016, 08:55
5

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин назвал вылет команды ФНЛ настоящим позором для истории клуба.

– Это ужасно, вылет в ФНЛ наложил негативный отпечаток на «Динамо». Было больно и очень обидно, потому что я хотел помочь клубу, предлагал выход из сложившейся ситуации, но никто не послушал меня. Увы, люди, руководящие клубом, не до конца разобрались в футболе, из-за чего «Динамо» оказалось в плачевной ситуации, о которой предупреждали.

– Вы будете работать в структуре «Динамо» в следующем сезоне, или вас по-прежнему не хотят видеть в клубе?

– Никакой информации по этому поводу у меня нет. Я слишком много знаю про футбол, слишком яростно борюсь с серыми схемами в российском футболе. Видимо, многим это не нравится. Я хочу привнести европейскую модель футбольного клуба в Россию.

– Какой выход вы предлагали руководству «Динамо»?

– Это был план, состоящий из нескольких пунктов, по выведению команды и клуба из кризиса. Все это было реально воплотить в жизнь даже за 4-5 туров до конца чемпионата. К сожалению, в клубе все надеялись на авось. Но авось не случился. Теперь «Динамо» нужно работать с удвоенной силой, чтобы выбраться из первой лиги. Для этого в клубе обязательно должны быть 2-3 специалиста высокого уровня.

Эти люди должны болеть за «Динамо» душой и сердцем, а не прийти только ради денег. Нужны грамотные специалисты и в менеджмент клуба, и в тренерский штаб, подобранные под идею, под дух «Динамо».

В клубе должны быть две отдельные структуры – финансово-экономическая, в которой работают специально обученные люди, и спортивная. За нее отвечают 2-3 человека, которые совершают все трансферы, обсуждают стратегию на 5 лет. Исключая коррупционную составляющую, все решения надо принимать коллегиально. А не генеральному директору в одиночку, который в футболе не разбирается особо и не знает, кого и как покупать. В «Динамо» был бардак в менеджменте и до сих пор остался.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Булыкин Дмитрий
Комментарии (5)
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Black Giz
1464588635
Да у нас почти в каждом клубе такая хрень творится.
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Legioner-05
1464590836
Бардак
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BAIv
1464593183
зато к рукам хорошо прилипает
Ответить
МЕССІ
1464594211
пидори
Ответить
Диктор
1464594328
Очень похоже на правду.
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