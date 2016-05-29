Селюк: «Ротенберг не поедет играть в Казахстан»

Агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы защитника «Ростова» Бориса Ротенберга, прокомментировал слухи о его уходе из московского «Динамо», которому принадлежит контракт футболиста.

– Один европейский клуб хочет взять его в аренду.

– Если не секрет, из какого чемпионата?

– Пока без конкретики. А то, знаете, Кокорина сватали в «Арсенал», Панюкова чуть ли не в «Манчестер Юнайтед». Но они, согласитесь, в других клубах сейчас… Так что раньше времени я называть команды не буду.

– Но хотя бы из Западной Европы?

– Да. Западноевропейская страна, которая не раз обыгрывала сборную России. Скажем так. Это не Казахстан, поверьте мне.