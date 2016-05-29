Куман: «За такое отношение к ван Гаалу «Манчестер Юнайтед» не заслуживает победы в Кубке Англии»

Главный тренер «Саутгемптона» Рональд Куман выступил на стороне экс-наставника «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаала по поводу увольнения голландца из стана «красных дьяволов».

«Если ван Гаалу не сказали про увольнение до окончания финала Кубка Англии, тогда за такое отношение к нему «Манчестер Юнайтед» просто не заслуживает победы в турнире. Он находился под давлением в течение последних месяцев, и я восхищаюсь его стойкостью в это время. Несмотря на это давление, ван Гаал проделал большую работу в «МЮ» и выиграл такой большой трофей, как Кубок Англии», – сказал Куман.