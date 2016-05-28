Сумма отступных за Бартру сократилась с 40 миллионов до восьми

В контракте защитника «Барселоны» Марка Бартры появилась новая сумма отступных.

Сообщается, что теперь футболист может быть выкуплен за восемь миллионов евро вместо прежних 40.

Снижение суммы отступных в пять раз связано с тем, что Бартра не провел за клуб необходимое число матчей.

«Я спокоен. Моим будущим занимается мой агент Карлес Пуйоль», – прокомментировал ситуацию сам Бартра.

Ранее появлялась информация о том, что к нему проявляют интерес «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Фиорентина» и «Порту».