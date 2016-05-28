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    Тренер по физподготовке: «Слуцкий остается после тренировок и носится по полтора часа без остановок»

    Тренер по физподготовке ЦСКА и сборной России Паулино Гранеро рассказал о беговой форме игроков и тренерского штаба национальной команды.

    – Кто сейчас быстрее – вы или врач сборной Эдуард Безуглов?

    – Думаю, Эдик. Я как-то бежал полумарафон, показал результат в районе часа и 36 минут. А Эдик в Москве выдал час 24 минуты. Несмотря на то, что он доктор и человек солидной комплекции. Скинул бы килограммов шесть – его бы и африканцы на дистанции боялись. В Рио мог бы выступать!

    – Кто лучший бегун в сборной России?

    – Пардон, без фамилий. Но сборная в порядке. И по скорости, и в плане интенсивности.

    – Как охарактеризуете беговой потенциал Леонида Слуцкого?

    – В прошлом году он бегал очень много и мощно. Оставался после тренировок в Ватутинках и носился по полтора часа без остановок. А потом еще тренажерный зал. До сих пор здорово выглядит, фитнес Леониду к лицу.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.05.2016 14:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +281

      serhz 29 мая 2016, 09:19

      Всё ясно ! -кроме Слуцкого никто не хочет ни носиться, ни оставаться после тренировок --ОНО ИМ НЕ НАДО !

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 28 мая 2016, 18:15

      вау.. Слуцкий в составе??? амплуа???

      -1
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 28 мая 2016, 18:13

      Отдувается за всю команду! И во Франции за всю команду играть будет, пока наши "академики с тросточками" по полю шкандыбать будут?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 28 мая 2016, 17:25

      Одна надежда. Паулино скинь с них по пять кило Тогда мы третьи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      kostyandr 28 мая 2016, 16:35

      Сколько же ему придется потом в макдональдсе отсиживаться, не жалеет себя!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 мая 2016, 15:08

      Я думал, что он игроков бегать заставляет, а он сам нарезает, а они в сборной "кайфуют", чудны дела твои, Господи.

      5
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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 28 мая 2016, 16:20

      Это ты к Мутко обращаешься? (Просто пошутил)

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +166

      Ник17 28 мая 2016, 14:59

      Харя в телевизор не помещается от бега)))

      7
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    • ...
      Рейтинг: +150

      dvb 28 мая 2016, 14:57

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +33709

      zra78 28 мая 2016, 14:45

      Что то не видно

      1
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      Рейтинг: +5

      geragera 28 мая 2016, 14:45

      это он от бега такое дупло себе наел :)))

      3
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