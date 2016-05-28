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    Смолов: «Ушел бы в «Спартак», если бы команду возглавил Бердыев»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов заявил, что летом 2015 года был близок к переходу в «Спартак».

    «Вел ли «Спартак» переговоры со мной? Да, прошлым летом. Но на тот момент у «Спартака» приоритетная задача была – назначить главного тренера. А когда вопрос был решен, я уже подписал контракт с «Краснодаром».

    Пошел бы я в «Спартак», если главным тренером стал бы Бердыев? Весьма вероятно, что пошел бы. Он четко понимает возможности футболистов и реально выжимает из них максимум. Исходя из этого и строит игру. Говорю на примере «Ростова», – сказал Смолов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    28.05.2016 12:48
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 29 мая 2016, 07:24

      Федя зазвездился и болтанул глупость..Теперь тебя обязательно продадут за хорошие деньги туда,где ты загнешься.. Не плюй в колодец)))

      1
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > никита голоян 29 мая 2016, 10:19

      Действительно..., болтовни много, а как будет играть дальше ещё посмотрим...

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 28 мая 2016, 21:36

      Смолов: «Ушел бы в «Спартак», если бы команду возглавил Бердыев»...
      Да ПОШЁЛ ты Федя !!! Болтовни много,... а посмотрим как будешь дальше. играть.. Мовсисян в Краснодаре тоже хорошо играл...

      1
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      Рейтинг: +5

      geragera 28 мая 2016, 14:40

      и будет смолов забивать по 6 голов за сезон с бердыевым. это максимум что сможет из его бердыев выжат со своим антифутболом

      1
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      Рейтинг: +37

      Тoм 28 мая 2016, 14:28

      Если команду возглавит Бердыев, не факт, что Смолов его заинтересует - ведь у Спартака водятся деньжата и Курбан найдет как их получше потратить, чем на Смолова.

      1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > Тoм 28 мая 2016, 15:10

      Может быть и лучше (хотя далеко не факт) купить условного Промесса, чем купить Смолова, но не забывайте про лимит. Он заставляет наши богатые команды в первую очередь покупать своих.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 28 мая 2016, 14:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все может быть-все...............

      -6
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      Рейтинг: +459

      sour12 28 мая 2016, 14:10

      ахахахаха КББ пол сезона проведёт в спартаке его уволят потом он уедет в испанию или англию и выиграет 3 раза подряд ЛЕ =)))))))))

      -3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 мая 2016, 14:03

      Смолов с Бердыевым это двойная сила!

      2
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 28 мая 2016, 13:49

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      предатель!!!!!

      -9
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      Рейтинг: +6885

      sochi-2013 > belarus-gomel 28 мая 2016, 14:06

      Ты статью прочитай, а не только заголовок!!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 28 мая 2016, 13:38

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      Ростов закроет долги и никуда Бердыев не уйдет! А раз он не позвал Смолова в Ростов, значит он ему не интересен!

      -4
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 28 мая 2016, 12:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дурак чтоль??? В спартаке нормальные футболисты только деградируют! Без разницы кто будет тренировать этот гадюшник!

      -5
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