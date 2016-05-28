Председатель совета директоров «Ростова»: «Ротенберг не спонсировал наш клуб, он играл в защите»

Председатель совета директоров «Ростова» Али Узденов отметил, что предприниматель Борис Ротенберг не спонсировал ростовскую команду в прошедшем сезоне РФПЛ.

– Борис Ротенберг продолжит спонсировать «Ростов"?

– Борис Ротенберг у нас играл правым защитником.

– А его отец?

– Отец участия в финансировании команды не принимал. Он, думаю, болел за нашу команду. Но не финансировал.

– Правда, что Ротенберг–младший покидает «Ростов"?

– Мы очень расстроены, так как в последней игре он получил серьезное повреждение. Это игрок с большим сердцем и сильным духом. Когда он выходил на поле, мы не проигрывали. Такая вот статистика. Мы бы не хотели его терять. Ведем с ним переговоры. Но надо учитывать еще и то, что у него семья, маленький ребенок. Будем расстроены, если Борис перейдет в другой клуб.