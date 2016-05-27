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    Товарищеские матчи. Англия обыграла Австралию и другие результаты

    Национальный сборные, которые примут участие в Евро-2016, продолжают подготовку к европейскому первенству.

    Соперник России по группе сборная Англии в товарищеском матче обыграла Австралию со счетом 2:1. Победу команде Роя Ходжсона принесли форварды «МЮ» – Рэшфорд и Руни. Для молодого нападающего это был дебютный матч в футболке национальной команды.

    В других поединка Хорватия минимально обыграла Молдавию, Северная Ирландия разгромила Белоруссию, а Ирландия не смогла удержать победу в матче с Голландией.

    Напомним, ранее Словакия обыграла Грузию, а Чехия разгромила Мальту.

    Товарищеские матчи

    Хорватия – Молдавия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Крамарич, 9.

    Англия – Австралия – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 3; 2:0 – Руни, 55; 2:1 – Дайер, 75 (в свои ворота).

    Ирландия – Голландия – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Лонг, 30; 1:1 – де Йонг, 85.

    Северная Ирландия – Белоруссия – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Лафферти, 6; 2:0 – Вашингтон, 44; 3:0 – Григг, 88.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 23:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 28 мая 2016, 06:46

      ставки не сыграли епта

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    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 28 мая 2016, 00:06

      Все неплохо потренировались.

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