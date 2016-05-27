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  • Болельщики «Кубани» просят Мутко переигровку матча с «Томью»

Болельщики «Кубани» просят Мутко переигровку матча с «Томью»

27 мая 2016, 22:55
48

Болельщики «Кубани» на своей странице в одной из социальных сетей распространили открытое письмо к главе РФС Виталию Мутко, в котором попросили пересмотреть результат матча против «Томи» (0:2).

«Уважаемый Виталий Леонтьевич! Обращаемся к вам от имени возмущенных болельщиков ФК «Кубань» по поводу сегодняшнего судейства Виталия Мешкова в матче «Томь» – «Кубань». Как вы знаете, он завершился поражением нашей команды со счетом 2:0 и вылетом «Кубани» в ФНЛ.

Именно футбольный арбитр лишил ФК «Кубань» Премьер-Лиги! Да, можно говорить, что наша команда плохо играла, но все же мы забили чистейший гол на 92-й минуте, который гарантировал нам место в Премьер-Лиге.

Действия арбитра считаем просто плевком в лицо всей многомиллионной армии болельщиков ФК «Кубань». Наша команда испытывала серьезнейшие кадровые потери и травмы ведущих игроков, но несмотря на все проблемы, сумела выстрадать этот гол. К данному обращению мы прикрепляем видео забитого мяча, который по непонятным причинам был отменен Мешковым.

Ошибка Мешкова фактически отправляет нас минимум на год в ФНЛ.

В последние дни мы видели некоторые исключения из правил в нашей стране, связанные с политическими событиями. Потому, так как исключения всегда допускаются, просим вас, как Министра спорта, о следующем:

1) Рассмотреть (в виде исключения) возможность переигровки матча ввиду грубейшей ошибки главного арбитра;

2) Отстранить на год от обслуживания матчей РФПЛ и ФНЛ футбольного судью Мешкова Виталия Петровича», – говорится в обращении болельщиков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Мутко Виталий
Комментарии (48)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Juve1897
1464379409
Гол конечно был чистейший! Сначала нападающий протолкнул мяч в ворота, а уже потом столкнулся с кипером. Если не такие голы не засчитывать, то что тогда является голом то?!
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mdu86
1464382833
Беспредел!
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талхк
1464384331
Мешкову из газпрома занесли. они же собираются бюджет поднять томи.
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Fomich
1464384722
А сезон переиграть они не хотят? Играть в течении года надо было, а сейчас у них Мешков виноват
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ivan941
1464385406
пусть матч пересмотрят там свисток был сначала а потом гол
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Алекc
1464385707
Пипец! судья - косяк!
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Seidu_Dumbiy
1464385987
Болею за ЦСКА,но считаю что всё таки Кубань должна оставаться . во 1х гол был и по сумме 2х матчей они проходят. во 2х мы не должны терять краснодарское дерби. ну и в 3х Кубань в разы сильнее.пусть у ни сейчас не совсем все хорошо но вспомните прошлые сезоны. А болелам всех хочется сказать одно.прекращайте оскарблять клубы.хватит уже. Вам приятно когда ваш клуб и их игроков оскорбляют? мне неприятно читать от "всяких болел" грязь про ЦСКА и его игроков.они играют и приносят нам кучу адреналина и позитива. давайте уважать их и друг друга
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Дагыстанец
1464394874
Хватит краснодару и одной комманды в вышке хай там томск играет
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zadira56
1464400399
Да что вы зациклились на голе? Свисток был ДО гола за нарушение правил в нападении!
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семенчик
1464413465
Томь в след. Году вылетет!
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