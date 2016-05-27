Болельщики «Кубани» просят Мутко переигровку матча с «Томью»

Болельщики «Кубани» на своей странице в одной из социальных сетей распространили открытое письмо к главе РФС Виталию Мутко, в котором попросили пересмотреть результат матча против «Томи» (0:2).

«Уважаемый Виталий Леонтьевич! Обращаемся к вам от имени возмущенных болельщиков ФК «Кубань» по поводу сегодняшнего судейства Виталия Мешкова в матче «Томь» – «Кубань». Как вы знаете, он завершился поражением нашей команды со счетом 2:0 и вылетом «Кубани» в ФНЛ.



Именно футбольный арбитр лишил ФК «Кубань» Премьер-Лиги! Да, можно говорить, что наша команда плохо играла, но все же мы забили чистейший гол на 92-й минуте, который гарантировал нам место в Премьер-Лиге.



Действия арбитра считаем просто плевком в лицо всей многомиллионной армии болельщиков ФК «Кубань». Наша команда испытывала серьезнейшие кадровые потери и травмы ведущих игроков, но несмотря на все проблемы, сумела выстрадать этот гол. К данному обращению мы прикрепляем видео забитого мяча, который по непонятным причинам был отменен Мешковым.



Ошибка Мешкова фактически отправляет нас минимум на год в ФНЛ.



В последние дни мы видели некоторые исключения из правил в нашей стране, связанные с политическими событиями. Потому, так как исключения всегда допускаются, просим вас, как Министра спорта, о следующем:



1) Рассмотреть (в виде исключения) возможность переигровки матча ввиду грубейшей ошибки главного арбитра;



2) Отстранить на год от обслуживания матчей РФПЛ и ФНЛ футбольного судью Мешкова Виталия Петровича», – говорится в обращении болельщиков.