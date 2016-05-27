Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Томи»: «Газпром нефть» увеличит наш бюджет»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев поделился планами клуба на следующий сезон, который команда начнет в Премьер-лиге.

    «Первый год работаю в структуре футбольного клуба. И пока не совсем понимаю, что мы совершили, — настолько много эмоций. Хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня поддержали команду. И сказать спасибо всем тем, кто в нас верил. Нам было тяжело во второй половине сезона. Но в заключительном отрезке пришли в себе и добились поставленной цели.

    На сегодняшний день наш стадион второй категории. Для получения первой категории нам осталось сделать немного. Мы сейчас делаем чисто футбольный стадион без беговых дорожек. Нужно привести в порядок инфраструктуру, поставить систему СКУД в гостевом секторе. А что касается системы идентификации личности, то на это даeтся ещe год. К началу следующего сезона все недочеты будут устранены.

    У нас есть с договоренность с нашим официальным спонсором — «Газпром нефтью». В случае выхода в Премьер-Лигу они нас поддержат и бюджет будет увеличен. Думаю, и городская администрация сделает вливание в молодежный и детский футбол. Наш президент Сергей Анатольевич Жвачкин поздравил нас сегодня и пообещал, что помощь будет оказана», — заявид Киселев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2016 22:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +127

      талхк 28 мая 2016, 00:26

      вот и понятно стало почему чистейший гол кубани не засчитали.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR > талхк 28 мая 2016, 05:01

      так, как играла Кубань, ей не место в ПЛ, с другой стороны наша Томь таким составом тоже не для ПЛ(( Посмотрим, может усилят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +171

      Мы Русские 27 мая 2016, 22:26

      Опять Спонсор Газпром...Убери Газ с Нефтью из нашего Футбола, оплатить перелет никому будет.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11