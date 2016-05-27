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    Осинькин: «Судьи не засчитали стопроцентный гол «Кубани»

    Главный тренер «Кубани» Игорь Осинькин, подводя итоги ответного стыкового матча с «Томью», остался недоволен работой судейства. Напомним, что краснодарская команда потерпела в этом поединке поражение со счетом 0:2 и вылетела в ФНЛ.

    «До 57-й минуты играли хорошо, контролировали мяч. Потом случился невнятный подбор после подачи, и соперник сравнял счет по сумме двух матчей. И почти такая же ситуация со вторым голом. До этого играли с преимуществом, были моменты, и мы ожидали, что игра будет складываться по-другому. После пропущенного второго мяча пошли вперед. А этот некрасивый эпизод в добавленное время… Я еще не смотрел повтора, но не сомневаюсь, что это был 100%-й гол», — заявил Осинькин в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.05.2016 18:54
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