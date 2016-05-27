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    Будущее Бердыева прояснится на следующей неделе

    На следующей неделе решится, останется ли Курбан Бердыев на посту главного тренера «Ростова». Об этом сообщил председатель Совета директоров клуба Али Узденов.

    – Вы понимаете, что если Бердыев покинет «Ростов», игроки, приходящие под этого тренера, разбегутся?

    – Здесь такая ситуация. Весь регион, болельщики, благодарны Курбану Бекиичу за то, что он сделал. Считаю его лучшим тренером российской Премьер-лиги. Он недооценен. Если у него будет серьезное предложение, интересное, будет неправильно с нашей стороны этому препятствовать. Мы должны поддержать его. Но сейчас Курбан Бекиич ведет переговоры с нами, и до их завершения он другие предложения принимать не будет.

    – Так когда же эти переговоры завершатся?

    – В ближайшее время. Но какого-то числа нет.

    – Завтра появится новая информация?

    – Думаю, нет. Скорее всего, все прояснится на следующей неделе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.05.2016 17:01
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +362

      sargassov 27 мая 2016, 23:59

      Скажем честно, зная всю ситуацию, мало кто из тренеров и игроков остался бы. Даже, всеми памятный, Плетикоса не выдержал. Это так наивно и по детски скандировать человеку "останься", зная, что денег 2-3 месяц он не получает

      0
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 27 мая 2016, 21:21

      определится судьба Ростова!!!


      а Бердыев без работы не останется!!!

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 27 мая 2016, 20:04

      Очень жаль если уйдет!Было бы интересно посмотреть его с Ростовом в ЛЧ! А в Спартаке делать ему не хрен-пускай они сначала со своими хозяевами разберутся-иначе кто не приди-останутся -тренеришками!

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 27 мая 2016, 18:37

      Ростовчане, надо найти денег и оставить Бердыева.
      Следующим чемпионом обязательно будет "Ростов"!!!
      В противном случае он сделает чемпионом "Спартак"

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > a-rakhmatov 27 мая 2016, 21:02

      Есть подозрение что наши деньги тоже спи...дят

      -1
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 27 мая 2016, 18:20

      Сам же просил у Бердыева сутки, и вот эти сутки прошли. Теперь значит попросил следующую неделю. А Бердыев согласился. И это правильно. А вдруг деньги найдутся и он останется. Чудеса еще случаются.

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 мая 2016, 17:19

      Было бы здорово останься он в Ростове и выведи их в ЛЧ

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Pro100Kid 27 мая 2016, 17:56

      Согласен.

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      Рейтинг: -32

      Spartak Moscow Official > Black Giz 27 мая 2016, 18:09

      Как символично смотрится автобус на аватарке болельщика Ростова! До слёз! :D
      P.S.: Ничего против вашей команды не имею, каждый играет в свой футбол, исходя из подбора игроков. Поздравляю с выходом в ЛЧ!

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Spartak Moscow Official 27 мая 2016, 23:32

      Атлетико в финале)))

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Spartak Moscow Official 28 мая 2016, 11:57

      Там еще за автобусом надпись есть)))) Так что смысл здесь другой)))

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