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    «Коньяспор» планирует выкупить Молло

    Полузащитник «Сент-Этьена» Йоан Молло, который провел в «Крыльях Советов» на правах аренды прошлый сезон, может продолжить карьеру в турецком «Коньяспоре». Действующий контракт футболиста с французским клубом рассчитан до середины 2017 года, поэтому руководство рассчитывает продать его, чтобы выручить деньги за сделку.

    Известно, что кроме «Коньяспора» 26-летним французом интересуются российские клубы «Локомотив», «Спартак» и «Краснодар». В составе «Крыльев Советов» 26-летний Молло провел в 23 матча в российской Премьер-лиге, в которых отдал шесть результативных передач.

    Источник: Mercato365

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    27.05.2016 09:04
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