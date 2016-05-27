Дешам подаст на Кантона в суд за обвинения в расизме

Главный тренер сборной Франции Дидьем Дешам подаст в суд на Эрика Кантона, который ранее заявил, что наставник использует расовый принцип при формировании состава национальной команды. Об этом сообщил адвокат Дешама.

«Я инициирую разбирательства в гражданском и уголовном судах, чтобы были приняты меры против этой вульгарной клеветы в отношении мистера Дешама», – заявил адвокат.

Напомним, по мнению Кантона, жертвами расизма со стороны Дешама стали Карим Бензема и Атем Бен Арфа, которые не попали в заявку сборной на Евро.