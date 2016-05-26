Эркин может перейти в «Интер»

Агент защитника «Фенербахче» Джанера Эркина Батур Алтыпармак подтвердил, что Джанер в ближайшее время подпишет контракт с «Интером».

В апреле появилась информация, что 27-летний турок, который ранее выступал за московский ЦСКА, на правах свободного агента летом покинет «Фенербахче» и станет игроком «Интера».

«Сделка должна быть завершена до старта Евро-2016, чтобы игрок смог сконцентрироваться на выступлениях за сборную Турции.

В самое ближайшее время появится новая информация, у нас есть предварительное соглашение с «Интером», но это не единственный вариант», – приводит слова Алтыпармака FC Inter News.