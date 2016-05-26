«Ростов» начал выплачивать долги

Руководство «Ростова» приступило к исправлению финансовой ситуации в клубе.

Сообщается, что ростовчане начали выплачивать задолженности перед игроками и сотрудниками клуба. Долги перед футболистами и персоналом накапливались с марта этого года.

Напомним, ранее главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев потребовал рассчитаться по долгам до 27 мая. Сообщалось, что в противном случае наставник может покинуть клуб.

Кроме того, сегодня появлялась информация о том, что руководство ростовчан попросило Бердыева предоставить еще один день для погашения задолженностей.