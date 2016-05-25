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    Игроки «Ростова» не получают зарплату с марта, Бердыев может уйти из клуба

    Футболисты и тренерский штаб «Ростова» не получают заработную плату на протяжении трех месяцев. Напомним, что по итогам минувшего сезона российской Премьер-лиги желто-синие заняли второе место в турнирной таблице и обеспечили себе право на участие в розыгрыше Лиги чемпионов.

    Последняя зарплата, которая выплачивалась игрокам, была за февраль, а персоналу клуба — за январь. Кроме того, никто из футболистов команды не получил положенные премии за второе место в чемпионате России.

    Сообщается, что если деньги не будут выплачены до пятницы, главный тренер ростовчан Курбан Бердыев уйдет из клуба.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2016 17:17
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 мая 2016, 11:32

      Все будет хорошо. Бердыев останется в Ростове.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 мая 2016, 21:42

      Переходи в Спартак -Аленичев не тренер -сдал последнюю игру.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 мая 2016, 20:32

      Мне тоже зарплату с февраля не платят. Совпадение? Не думаю.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      geragera 25 мая 2016, 20:16

      нужно другим командам взять на вооружение . может без денег играть начнут

      0
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат 25 мая 2016, 19:46

      Думаю, что это не утка. Разве что неправда насчет угрозы Бердыева уйти в пятницу. О задержках зарплат в Ростове в этом сезоне говорили и игроки и сам Бердыев. Гацкан где-то в начале апреля говорил, что опять задерживают. Конечно, в Кубани еще хуже. Но Кубань играет стыки, а Ростов выиграл серебро. Нехорошо это.

      0
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      Рейтинг: +124

      z89 25 мая 2016, 19:38

      Летят утки...кря кря кря...лишь бы новостную ленту заполнить кря...кря...кря)))

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 мая 2016, 19:37

      Да сейчас там Голубев к Савиди сходит новый спонсорский контракт подпишут, да и Борис к папе думаю сходит, это ж теперь не хрен маржовый, а участник отборочного раунда Лиги Чемпионов, так что папе раскошелится придется, дети же оно святое, хоть у тебя и еврейская фамилия Ротенберг ))))

      -1
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      Рейтинг: +134

      Заря > FanatSerj 25 мая 2016, 21:40

      Права на Борю принадлежат Динамо. Ещё не факт что он останется.

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Заря 26 мая 2016, 00:05

      ну да сейчас ЛЧ бросит и давай Динамо в ФНЛ спасать, прям мечта идиота. Его папа на ую вертел это все Динамо, бабосы отмыл и благополучно слинял.

      0
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      Рейтинг: +134

      Заря > FanatSerj 26 мая 2016, 07:23

      Ну так дай Бог, чтобы он остался, да и вообще чтобы сохранился костяк команды и тренерский штаб

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 мая 2016, 19:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов -- ликвидация за долги и возвращение Динамо в РФПЛ.
      Подковёрная игра Мутко.

      -5
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      Рейтинг: +12321

      Вомбат > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 мая 2016, 19:47

      Почему именно Мутко? Он фанат Динамо? С каких пор?

      2
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 25 мая 2016, 23:26

      У динамо тоже с деньгами не айс. Иначе не вылетели.Сейчас пол чемпа с задолжностями,ичто?Всех ликвидировать?

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 25 мая 2016, 19:25

      и эти люди завоевали серебро в этом сезоне не имея каких-либо звёзд...

      3
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      Рейтинг: +9

      XAPAKTEP_ 25 мая 2016, 19:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да еще после зенит-локомотив 1:1 было ясно,что Ростов не будет участвовать в ЛЧ.

      -4
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