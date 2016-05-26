Кержаков рассчитывает на возвращение в «Зенит»

Нападающий «Цюриха» Александр Кержаков рассказал о своих планах на будущий сезон после окончания арендного соглашения со швейцарским клубом.

– Какие у вас теперь планы?

– 29 мая сыграю в финале Кубка Швейцарии и поеду домой. Аренда заканчивается, хотя формально она до 30 июня.

– Планируете продолжать карьеру?

– Конечно, планирую! А вот где буду выступать – пока не ясно. Хотелось бы играть в «Зените». Если не удастся там, то буду искать другие варианты.

– Президент «Цюриха» говорил, что хочет оставить Кержакова в клубе. Вам последовало какое-то предложение?

– Нет. Мне вообще никто ничего не предлагал. Видимо, только через прессу. Сейчас уже какой смысл говорить об этом?

– У вас есть предложения от других клубов?

– Нет. Я такими вещами не занимаюсь по ходу сезона.