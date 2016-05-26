Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Продажа Мусы пополнит бюджет «Венло»

    Нападающий ЦСКА Ахмед Муса может принести существенную сумму в бюджет своего предыдущего клуба – «Венло». Это произойдет в том случае, если ЦСКА продаст нигерийского футболиста за 30 миллионов евро.

    «Если ЦСКА продаст Мусу примерно за такую сумму, мы будем очень рады. Я не комментирую наше соглашение с ЦСКА. Но оно включает в себя большую сумму, которую может получить такой клуб, как «Венло», – приводит слова коммерческого директора голландского клуба Марко Богерса Voetbal International.

    Напомним, что Муса перешел в ЦСКА в 2012 году. Этим летом нигериец может пополнить состав чемпиона Англии «Лестер Сити».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.05.2016 16:48
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -22

      Cobold 26 мая 2016, 19:58

      Не заладится у него в Лестере... чую.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11