Ибрагимович: «Я уже сделал свой выбор»

Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович уже определился со своим будущим клубом.

«Я уже сделал свой выбор. Для меня неважно, когда именно будет подписан договор, до или после Евро.

Сейчас я получаю удовольствие от того, что обо мне пишут в прессе. Забавно за этим наблюдать.

Ко мне есть интерес во многих странах. Англия, Италия, другие лиги. Есть конкретные предложения, много альтернатив. Но сейчас мои мысли связаны с Евро-2016», – рассказал Ибрагимович.

Контракт Ибрагимовича с «ПСЖ» истекает 30-го июня, после чего он станет свободным агентом.