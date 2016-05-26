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    Кришито: «Италия? Мне нужно знать, рассчитывает ли на меня Луческу»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито не торопится покидать Санкт-Петербург.

    «Вернусь ли я в Италию? Для начала мне нужно знать, рассчитывает ли на меня новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу.

    Сезон получился успешный, мы выиграли Суперкубок и Кубок России. Не лучшим образом все сложилось в чемпионате и Лиге чемпионов.

    Предложение «Интера»? «Зенит» рассчитывает на меня, поэтому отклонил это предложение. Мы общались с Манчини, но трансфер не состоялся, так как мой клуб захотел удержать меня. Я хотел убедить «Зенит», я скучаю по Италии и хотел бы вернуться на родину. «Рома»? Это вариант, но на текущий момент ни я, ни мой агент с ними не контактировали», – рассказал Кришито.

    В прошедшем сезоне Кришито провел в составе «Зенита» в Премьер-лиге 23 матча, в которых отметился одним голом и пятью желтыми карточками.

    Источник: Football Italia

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    26.05.2016 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 26 мая 2016, 15:58

      Надо отпустить Мимо, коль скучает ( за адекватные деньги).

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