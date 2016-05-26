«Урал» в сезоне-2017/18 будет бороться за еврокубки

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о задачах для своей команды на следующие сезоны.

«Губернатором и спонсорами поставлена задача – выступить не хуже, чем в завершившемся сезоне. Постараемся попасть в десятку. Для нас это будет хороший результат. Ведь у многих игроков основы закончились контракты. С кем-то мы не смогли заключить контракт, с кем-то не стали продлевать соглашение. Так что команда будет наполовину обновлена. Будет время сыграться.

Ведь на сезон-2017/18 поставлена задача дойти до еврокубков. Поэтому предстоящий сезон будет промежуточным. Если попадем в десятку, то будет хорошо», – заявил Иванов.

В прошедшем сезоне «Урал» закончил чемпионат на восьмой строчке турнирной таблицы Премьер-лиги.